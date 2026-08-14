Російський військовий-гвалтівник проведе 12 років за ґратами в Україні

Російський військовий, який понад два місяці ґвалтував жінку на Донеччині, проведе 12 років за ґратами, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді вину російського військовослужбовця, який у захопленому селі Покровського району протягом двох місяців систематично ґвалтував 57-річну цивільну жінку. За вчинення воєнного злочину його засуджено до максимального покарання, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, – 12 років позбавлення волі", йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п’ятницю.

Повідомляється, що 50-річний житель Свердловської області рф до участі у війні проти України загалом провів 32 роки у місцях позбавлення волі за грабежі та розбої. Контракт із російською армією він підписав, перебуваючи в колонії, після чого став стрільцем 114-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

У вересні 2025 року у складі малої піхотної групи військовий проник до одного із сіл Покровського району. Разом із двома іншими російськими військовими, які також раніше були засуджені, він зайняв підвал приватного будинку. У цьому ж приміщенні від обстрілів переховувалися двоє місцевих жителів.

Під час однієї з російських атак цивільний чоловік загинув. Жінка залишилася у невеликому підвалі разом із трьома озброєними окупантами. На початку жовтня один із них почав вчиняти щодо неї сексуальне насильство. Суд установив, що воно стало систематичним і тривало близько двох місяців. За відмову військовий погрожував потерпілій убивством. Увесь цей час поряд перебували ще двоє російських військових, а сама жінка фактично була позбавлена можливості залишити місце перебування чи захистити себе.

Знущання припинилися у грудні, коли під час бойових дій українські військові взяли росіянина в полон. Потерпілу було звільнено. У суді обвинувачений заперечував свою причетність до злочину. Водночас прокурори надали докази, які суд визнав достатніми для доведення його вини у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

За результатами розгляду справи російському військовому призначено максимальне покарання – 12 років позбавлення волі.