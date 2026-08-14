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Мешканка Великих Проходів на Харківщині підірвалася на міні

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У Великих Проходах (Дергачівська громада Харківської області) 74-річна місцева мешканка загинула, наїхавши на міну, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"74-річна жінка рухалася територією села на велосипеді та наїхала на ворожу міну. Внаслідок детонації від отриманих травм вона загинула на місці", – написав Задоренко у телеграм-каналі.

За його словами, зараз вирішується питання щодо евакуації тіла загиблої для поховання, оскільки це ускладнено через безпекову ситуацію у Проходівському старостаті.

#підрив #міна #харківська_область
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