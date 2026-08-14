Кабмін вніс до Ради законопроєкт, що передбачає ремонт конфайнменту ЧАЕС після атаки дрона

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", який передбачає, зокрема, ремонт конструкцій безпечного конфайнменту після російської дронової атаки.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, законопроєкт зареєстрований у п’ятницю під №15513 та вже переданий на розгляд керівництву Верховної Ради. Ініціатором законопроєкту вказаний прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Текст документу та пояснювальна записка до нього наразі не опубліковані.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, законопроєкт передбачає продовження строку виконання чинної програми до 2036 року із визначенням необхідних обсягів та джерел її фінансування.

Також передбачається "встановлення додаткових задач та заходів з ліквідації наслідків пошкоджень конструкцій арки нового безпечного конфайнменту, спричинених прямим влучанням російського безпілотного літального апарату".

Як повідомлялося, в квітні 2026 року український генеральний прокурор Руслан Кравченко в інтерв’ю Reuters повідомив, що атака російського дрону на конфайнмент 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС в 2025 році, ймовірно, була навмисною, про що свідчать експертизи встановлення обставин влучення ворожого безпілотника.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що для капітального ремонту саркофагу Чорнобильскої АЕС, пошкодженого в результаті атаки російського БпЛА, необхідно близько EUR500 млн.

Наприкінці квітня цього року США анонсували виділення $100 млн на ремонт конфайнменту ЧАЕС. Окрім того, в межах Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки була підписана угода з ЄБРР про EUR30 млн на перший етап відновлення конфайнменту і партнери взяли на себе перші зобов’язання на суму майже EUR100 млн.

В червні 2026 року Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі NOK100 млн (близько $10 млн) на відновлення захисного Нового безпечного конфайнменту (НБК) ЧАЕС, пошкодженого внаслідок атаки російського дрона.

Раніше Кабмін схвалив зміни до загальнодержавної програми виведення ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему у 2017 році. В 2015 році було розпочато виконання етапу остаточного закриття і консервації, який на той момент було заплановано завершити в 2028 році.