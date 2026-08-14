У Франції від початку липня затримали понад 470 осіб у зв'язку з підпалами в лісах

У МВС Франції заявили, що з початку липня за підозрою у причетності до виникнення в країні лісових пожеж затримано 474 особи, повідомляє газета Le Figaro.

Серед ймовірних підпалювачів – 183 неповнолітні, зазначає МВС.

У Франції в п’ятницю триває боротьба з пожежами одразу в кількох районах. У чотирьох департаментах у п’ятницю оголошено "червоний", найвищий, рівень погодної небезпеки через ризик виникнення осередків загоряння, ще в 57 департаментах діє "помаранчевий" рівень небезпеки.

У департаменті Ланди пожежа, що спалахнула у четвер ввечері, охопила вже 1,1 тис. га, евакуйовано 500 осіб. Над гасінням вогню працюють 500 пожежників.

Гасіння пожеж ускладнюється черговою хвилею аномальної спеки, яка охопила Францію з 28 липня. У п’ятницю в частині міст температура піднімалася до 42,5 градуса за Цельсієм. Згідно з прогнозами, на вихідних температура піде на спад.