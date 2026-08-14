За рік через DOT-Chain Defence військові отримали понад мільйон дронів

З моменту запуску Агенцією оборонних закупівель ДОТ ІТ-системи DOT-Chain Defence, яка працює як військовий онлайн-магазин зброї, Сили оборони України отримали більше 1,2 мільйона дронів та інших засобів на суму майже 70 (69,2) млрд грн.

Як повідомляє пресслужба АОЗ, водночас середній термін поставки зі складів виробників скоротився з місяців до тижнів.

Зазначається, що стартувавши як пілот для 12 бригад Збройних сил України із кількома десятками моделей FPV-дронів, ІТ-система масштабувалася до 486 бойових підрозділів всіх Сил безпеки і оборони. Сьогодні її асортимент охоплює всі основні типи безпілотних систем, боєприпасів до них та засобів РЕБ – 1181 позиція від 300 виробників.

"Для отримання зброї через DOT-Chain Defence не потрібні жодні рапорти, паперові документи чи погодження "зверху". Військовий заходить у систему, робить кілька кліків, оформлює замовлення та отримує необхідний засіб. Усі бюрократичні процедури та оплату бере на себе Агенція, – йдеться у повідомленні.

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов наголосив, що маркетплейс дав військовим можливість швидко отримувати потрібний засіб, а українським виробникам – швидкий зв’язок із військовими та прогнозований попит.

"Це дозволяє оперативно вдосконалювати вироби й швидко реагувати на потреби фронту. За останні шість місяців виробники, продукцію яких регулярно обирають через DOT-Chain Defence, кратно наростили виробничі потужності. Саме конкуренція за військового як замовника стала рушієм цього розвитку і дозволяє Україні задавати темп у світовій гонці оборонних інновацій", – сказав він.

Зазначається, що досвід DOT-Chain Defence уже вивчають міжнародні партнери, зокрема Велика Британія, Швеція, Данія та Норвегія. НАТО, Франція та США вже навіть оголосили про запуск аналогічних маркетплейсів дронів.