Трамп звернувся до Верховного cуду по дозвіл продовжити будівництво бальної зали на території Білого дому

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю звернувся до Верховного суду країни з проханням дозволити йому продовжити будівництво масштабної бальної зали поруч із Білим домом, повідомляє NBC.

"Екстрене клопотання було подано після рішення апеляційного суду у Вашингтоні від 7 серпня, який підтримав рішення федерального судді щодо блокування робіт на об’єкті на час розгляду позову", – повідомляє телеканал.

Рішення апеляційного суду поки що не набрало чинності, а отже, зазначає телеканал, будівництво триває, доки Верховний суд вирішує, як діяти далі. "Кінцевий термін для ухвалення рішення суддями – 21 серпня", – зазначає NBC.

Раніше апеляційний суд США округу Колумбія підтримав судову заборону, винесену окружним суддею США Річардом Леоном, який заявив, що Білий дім може продовжувати підземне будівництво об’єктів безпеки та медичної інфраструктури, але не самої бальної зали.

Пізніше Леон постановив, що все будівництво має бути зупинене, однак адміністрація негайно подала апеляцію, і його рішення поки що не набрало чинності.

The Washington Post раніше повідомляла, що адміністрація президента США має намір витратити понад $900 млн на капітальний ремонт Білого дому.

"Конфіденційні контракти передбачають витрати на парк Лафаєт-сквер біля Білого дому, будівництво вертолітного майданчика, новий центр огляду відвідувачів та інші проєкти загальною вартістю щонайменше $927 млн", – повідомляло видання.

За його даними, основним джерелом фінансування будуть податки громадян.

Трамп, зі свого боку, неодноразово стверджував, що проєкт оплачують виключно приватні донори й тому фінансування з бюджету не знадобиться.

У лютому цього року Трамп повідомляв, що спеціальна комісія дала зелене світло його плану будівництва нової бальної зали в Білому домі.

Раніше для будівництва зали влада почала зносити східне крило Білого дому, що викликало бурхливу реакцію американської громадськості.

Трамп планує побудувати на місці східного крила бальну залу, яка зможе вмістити до тисячі людей. Її площа становитиме близько 8,3 тис. кв. м, вона стане майже вдвічі більшою за головну будівлю Білого дому. Крім того, за словами президента США, у підземній частині будівлі розмістять різні об’єкти військового призначення.