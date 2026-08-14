Прокуратура: остаточно підтверджено вироки 10 депутатам Держдуми РФ за сприяння агресії проти України

Прокурори Офісу генерального прокурора у Верховному Суді довели вину 10 депутатів Держдуми РФ, які сприяли посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 110 КК України. За результатами касаційного перегляду вироки залишено без змін", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

Згідно з повідомленням, прокурори підтримували обвинувачення у судах усіх інстанцій та довели причетність російських депутатів до ухвалення рішень, які передували повномасштабному вторгненню РФ.

"У лютому 2022 року вони голосували за визнання так званих "днр" і "лнр" та ратифікацію договорів про співпрацю між рф і цими псевдоутвореннями. Ці рішення стали частиною злочинного плану керівництва рф щодо порушення суверенітету та територіальної цілісності України і передували повномасштабному вторгненню", – наголошують в прокуратурі.

У межах кримінальних проваджень зібрано докази, які стали підставою для обвинувальних вироків.

Засуджених оголошено в розшук. Строк відбування покарання обчислюватиметься від часу їх фактичного затримання.