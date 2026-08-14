Виробництво реактивних перехоплювачів буде прискорено – Зеленський після засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача, основне питання – фінансування Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період.

"Визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів зброї, прискорення виробництва наших ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Розвідки надали оновлену інформацію щодо планів Росії – готуємо протидію та наші асиметричні контрзаходи", – написав Зеленський в телеграм в п’ятницю.

За його словами, план далекобійних ударів та ударів середньої дальності по РФ виконується. "Оперативно корегуємо пріоритети так, щоб спроможності України на 100% відповідали необхідності досягти всіх цілей нашого плану санкцій", – зазначив президент.

Зеленський також повідомив про окрему доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в російських ударах проти України і українців, та наголосив не невідворотності відповідальності колаборантів.

Раніше у п’ятницю колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про початок етапу тестування українських засобів боротьби з російськими реактивними дронами. "Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами проходять бойове тестування. Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати росію в кожному технологічному циклі… Протягом року наша команда видавала гранти виробникам через Brave1, аналізувала рішення, допомагала з тестуванням. Сьогодні вже декілька українських виробників мають такі рішення", – написав він у телеграм.

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара під час обговорення 10 серпня з міністрами оборони Швеції та Норвегії фінансової підтримки у виробництві дронів та протидії балістиці, крилатим ракетам і реактивним "шахедам", а також розвитку антибалістичного проєкту Freyja назвав терміновим пріоритетом протидію балістиці, крилатим ракетам і реактивним "шахедам". "Для цього Україні вже зараз потрібні ракети-перехоплювачі та засоби для асиметричних дій", – сказав він.