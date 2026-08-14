Український репер Київстонер мав стати мішенню кілера ФСБ – польські медіа

Відомий український відеоблогер і репер Слевін Дадян, відомий як Київстонер, під час перебування в Польщі мав стати мішенню вбивці, якого найняли російські спецслужби, повідомляє польська радіостанція RMF FM.

"Слевіна Дадяна, а насправді Альберта Васильєва, було звинувачено Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ) у нагляді та управлінні логістикою постачання до Московської області дронів, які мали використовуватися для атак на стратегічні об’єкти в російській столиці та її околицях", – йдеться у повідомленні мовника на сайті у п’ятницю.

Напередодні стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) у співпраці з поліцією затримали росіянина, який за вказівкою російських розвідувальних служб готував вбивство громадянина США та України.

За даними медійників із RMF FM, у російській спецслужбі вважали, що безпілотники мали контрабандою перевозитися зі Словаччини через Польщу та Білорусь. Музиканта внесли до списку осіб, причетних до екстремістської та терористичної діяльності. Кремль стверджує, що репер співпрацює з українськими спецслужбами. Він заперечує ці звинувачення.

Слевін Дадян здобув популярності, публікуючи в інтернеті короткі гумористичні відео. Він був одним із засновників відомого українського гурту "Гриби". Потім він розпочав сольну кар’єру, зокрема під псевдонімом Київстонер. Знімався у фільмах. Після вторгнення Росії в Україну публічно засудив агресію.

До 2022 року репер багато часу проводив у Москві, де співпрацював з відомим репером Василем Вакуленком (псевдонім Баста). Через діяльність в РФ вже під час анексії Криму та початку війни на Донбасі Київстонер ставав об’єктом критики в українській медійній сфері.

Після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року Васильєв зміг виїхати з сином та дружиною з Києва до США. З 2024 року публічно декларує, що проживає з сім’єю в Словаччині. Продовжує музичну діяльність, а також займається кіберспортом. За його словами, має американський паспорт на ім’я Слевін Дадян.