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СБУ: 15 років за ґратами отримав прокремлівський агітатор із Миколаївщини

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СБУ: 15 років за ґратами отримав прокремлівський агітатор із Миколаївщини

За доказовою базою Служби безпеки України та прокуратури 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав прокремлівський агітатор, якого СБУ викрила у квітні 2024 року у Первомайську на Миколаївщині.

"Такий вирок вперше одержує засуджений, який займався суто інформаційно-підривною діяльністю в інтересах рф", – повідомила СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними СБУ, зловмисник – місцевий ухилянт, який поширював в інтернеті ворожу пропаганду під виглядом "необільшовицького" підпілля.

"Він заперечував Українську державність, збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів. Для "розгону" деструктивних дописів пропагандист створив тематичний сайт, а також використовував власну сторінку в російській соцмережі "ВКонтакте", – йдеться в повідомленні української спецслужби.

Згодом, зазначають у відомстві, зловмисник почав підшукувати "однодумців" для подальшого залучення до лав ворожого осередку.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, комп’ютерну техніку та велику кількість прокремлівської літератури.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

#сбу #агітатор #вирок
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