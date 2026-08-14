ДБР: На Івано-Франківщині затримано офіцера ТЦК, який у стані алкогольного сп'яніння побив солдата

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали старшого лейтенанта одного з районних ТЦК та СП Івано-Франківської області, який у стані алкогольного сп’яніння побив військовослужбовця, повідомляє ДБР.

В повідомленні на сайті ДБР зазначається, що 13 серпня близько 05:00 до лікарні доставили 45-річного військовослужбовця зі Львова.

"Він повідомив, що травму отримав у приміщенні одного з районних ТЦК та СП внаслідок дій заступника начальника роти", – інформують в Бюро.

За даними слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння та вирішив "виховати" солдата, який у цей час ніс службу в наряді.

"Він принижував підлеглого, демонстрував свою зверхність та застосував до нього фізичну силу. У результаті військовослужбовець отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання. Для проведення операції його направили до медичного закладу", – наголошуєтсья в повідомленні.

В ДБР зазначають, що перебування офіцера у стані алкогольного сп’яніння підтвердили свідки та результати освідування – 0,69 проміле алкоголю.

Працівники ДБР допитали потерпілого, свідків та очевидців, провели слідчі експерименти, вилучили документи щодо проходження служби учасниками події та отримали медичну документацію.

Офіцера затримали та повідомили йому про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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