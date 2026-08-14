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Суд зобов'язав правоохоронців спростувати недостовірну інформацію про службові відрядження керівника апарату КМДА

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Суд зобов'язав правоохоронців спростувати недостовірну інформацію про службові відрядження керівника апарату КМДА
Фото: Офіційний портал КМДА

Суд повністю задовольнив позов керівника апарату КМДА у справі щодо поширення правоохоронними органами недостовірної інформації про службові відрядження, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Йдеться про інформацію, поширену на офіційних ресурсах Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, ГУ НП у м. Києві та Київської міської прокуратури, щодо нібито неслужбового характеру відряджень Дмитра Загуменного та підроблення з цією метою документів. Суд визнав ці твердження такими, що не відповідають дійсності, та зобов’язав відповідачів їх спростувати", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За словами Загуменного, це перший у судовій практиці випадок, коли позов щодо спростування інформації, поширеної правоохоронними органами на офіційних ресурсах, задоволено в повному обсязі.

"Ці твердження стали підставою для моєї публічної дискредитації та завдали репутаційної шкоди не лише мені особисто, а й міській владі загалом. Саме тому я вирішив захищати своє ім’я і свою професійну репутацію в законний спосіб – у суді", – зазначив Загуменний.

#суд #загуменний #відрядження #спростування
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