У Києві 71-річний депутат Ради 1-го скликання віддав шахраям понад $30 тис. заощаджень

У Києві 71-річний чоловік – депутат Верховної Ради України першого скликання – віддав шахраям $31800 під приводом "перевірки коштів" начебто працівниками СБУ, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва 17-річному та 20-річному хлопцям повідомлено про підозру у пособництві шахрайству", – йдеться в повідомленні прокуратури міста на сайті в п’ятницю.

Згідно з повідомленням, ексдепутат віддав свої заощадження під приводом нібито перевірки коштів працівниками СБУ.

"Кур’єром, який приїхав забрати гроші, був 17-річний хлопець, якого до схеми залучив 20-річний мешканець Одеси", – зазначають в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, через Телеграм 17-річному кур’єру скинули фото пенсіонера, який має віддати йому гроші та проінструктували, що далі робити.

"Хлопець мав взяти із загальної суми 600$, а решту грошей перерахувати через пункт обміну валют на криптогаманець. Втім, його затримали до того, як він встиг переказати гроші. Тож заощадження повернуто власнику", – уточнюють в прокуратурі столиці.

За вчинення пособництва шахрайству передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві.