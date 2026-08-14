Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На румунському курорті Костінешть знайшли уламок безпілотника

1 хв читати
Додати як джерело

У румунському курортному селищі Костінешть правоохоронці та фахівці ізолювали частину узбережжя після виявлення підозрілого предмета, яким виявився уламок безпілотника, повідомляє Digi24.

"У п’ятницю до влади надійшло повідомлення про те, що в курортному містечку Костінешть було виявлено уламок дрона. Об’єкт було знайдено поблизу місця, де в четвер було виявлено дрон. Влада не виключає, що цей уламок міг відірватися від дрона, знайденого 24 години тому", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства оборони Румунії, до огляду знахідки залучили групу військових водолазів-саперів. Після проведеної перевірки спеціалісти встановили, що фрагмент не містить вибухових речовин та не становить піротехнічної загрози. Знайдену деталь передали Береговій охороні.

Цей випадок стався наступного дня після того, як у тому ж районі, приблизно за 15 метрів від хвилерізів, знайшли іншу частину апарата. Влада не виключає, що нова виявлена деталь є частиною дрона, поміченого раніше.

#румунія #уламок_бпла
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у ц…

Читати