На румунському курорті Костінешть знайшли уламок безпілотника

У румунському курортному селищі Костінешть правоохоронці та фахівці ізолювали частину узбережжя після виявлення підозрілого предмета, яким виявився уламок безпілотника, повідомляє Digi24.

"У п’ятницю до влади надійшло повідомлення про те, що в курортному містечку Костінешть було виявлено уламок дрона. Об’єкт було знайдено поблизу місця, де в четвер було виявлено дрон. Влада не виключає, що цей уламок міг відірватися від дрона, знайденого 24 години тому", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства оборони Румунії, до огляду знахідки залучили групу військових водолазів-саперів. Після проведеної перевірки спеціалісти встановили, що фрагмент не містить вибухових речовин та не становить піротехнічної загрози. Знайдену деталь передали Береговій охороні.

Цей випадок стався наступного дня після того, як у тому ж районі, приблизно за 15 метрів від хвилерізів, знайшли іншу частину апарата. Влада не виключає, що нова виявлена деталь є частиною дрона, поміченого раніше.