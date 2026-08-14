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Події

Одна людина постраждала внаслідок удару по Харкову

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ЗС РФ завдали удару по Шевченківському району Харкова, на місці влучання пожежа, постраждала одна людина.

Про це у телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

#харків #удар_рф
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