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Сили оборони уразили російський комплекс переробки газового конденсату в Ленінградській області

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Сили оборони уразили російський комплекс переробки газового конденсату в Ленінградській області

У ніч на 14 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слободці (Ленінградська обл., РФ), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією, уражено дві переробні установки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що "НОВАТЭК-Усть-Луга" – це виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність – майже 8 млн тонн сировини на рік. Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ та задіяна у забезпеченні потреб російських збройних сил.

"Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", – уточнили в Генштабі.

#генштаб_зсу #новатэк_усть_луга #ураження
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