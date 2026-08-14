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Нова Зеландія приєднується до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей – Сибіга

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Нова Зеландія приєднується до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Нова Зеландія стала 51-м членом Коаліції з повернення українських дітей.

"Я був радий отримати листа від міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса з важливою новиною, що Нова Зеландія приєднується до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей", – написав Сибіга в соцмережі Х у п’ятницю.

За його словами, з приєднанням нових країн до коаліції міжнародний тиск на РФ зростає, "і наша колективна вимога стає важчою для ігнорування".

"Ми продовжимо об’єднувати країни та посилювати тиск, доки кожна українська дитина не повернеться додому", – написав Сибіга.

Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей було започатковано в Києві у лютому 2024 року Україною та Канадою. ЄС став її членом у вересні 2025 року. У травні 2026 року до неї приєдналися Швейцарія та Кіпр.

#коаліція_з_повернення_українських_дітей #нова_зеландія
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