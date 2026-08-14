Міноборони РФ та Стратком ЗСУ обмінялися анонсами взаємних ударів найближчої зими

Російські окупанти заявили про намір продовжити удари по українській енергетичній інфраструктурі найближчої зими.

"Взимку вам буде заморозка", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Міноборони держави-агресора, опублікованому в п’ятницю вранці, до якого прикріплена картина з "Шахедом" та написом "Як сніг на голову".

Зображення з дописом оформлено як продовження повідомлення того ж Міноборони РФ про те, що збройні сили РФ продовжують удари по портовій інфраструктурі та морським судам України.

У відповідь на це Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України опублікувало в Телеграм картинку масштабної пожежі на інфрастуктурному об’єкті з написом: "Зігріємося вогнем російських НПЗ".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в свою чергу написав: "Там російське мінубивств виставило фоточку "шахеда" та пообіцяло "заморозку". Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян".

"Тепер росіяни можуть знати завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, поруч із пальним. Все завдяки міноборони рф. Дзеркало завжди працює. Що посієш – те й пожнеш", – додав він.

Повідомлення Міноборони РФ з’явилося після того, як Reuters з посиланням на власні джерела повідомило про нібито кулуарну пропозицію України до РФ припинити взаємні удари у Чорному морі. Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не отримало підтверджень чи спростувань того, чи дійсно така чи подібна пропозиція мали місце.