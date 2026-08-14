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Кабмін направив 41,1 млн грн із UNITED24 на освітні середовища та резервне живлення закладів освіти у прифронтових регіонах

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Кабмін направив 41,1 млн грн із UNITED24 на освітні середовища та резервне живлення закладів освіти у прифронтових регіонах
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів спрямував 41,1 млн грн із коштів, зібраних через UNITED24, на облаштування освітнього середовища та резервне живлення закладів освіти у прифронтових регіонах, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"30,7 млн грн розподіляємо для закладів дошкільної освіти Запорізької, Одеської та Харківської областей на закупівлю комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та необхідних засобів навчання. Ще 10,4 млн грн – на придбання та встановлення генераторів у закладах професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він наголосив, що громади мають оперативно провести відповідні закупівлі, щоб забезпечити освітній процес на належному рівні.

#прифронтові_території #united24 #заклади_освіти #кошти
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