Кличко закликав Корецького передати Гостиний двір у власність Києва для підготовки до реставрації

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з проханням сприяти якнайшвидшому ухваленню Кабінетом міністрів рішення про передачу Гостиного двору на Контрактовій площі у власність територіальної громади Києва, повідомляється на сайті київської міської влади у п’ятницю.

"Пам’ятка національного значення вже багато років перебуває в аварійному стані та продовжує руйнуватися. Значна частина будівлі лишається незаконсервованою. А відсутність належної гідроізоляції та неглибоке залягання споруд столичного метро під нею створюють додаткові ризики як для визначної пам’ятки Подолу, так і для важливого об’єкта столичної транспортної інфраструктури. У зверненні мер Києва наголошує, що подальше зволікання може призвести до ще більшого погіршення технічного стану Гостиного двору", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що столиця має необхідний фінансовий ресурс і фахову експертизу, щоби провести першочергові протиаварійні та консерваційні роботи, підготувати науково-проєктну документацію і перейти до комплексної реставрації Гостиного двору, а після реставрації будівлю планують використовувати як багатофункціональний культурний простір.

"Діалог з урядом про передачу Гостиного двору Києву триває ще з 2017 року. Саме тоді Київрада надала згоду на безоплатне прийняття будівлі до комунальної власності територіальної громади столиці. Відтоді місто неодноразово порушувало це питання перед Урядом і центральними органами виконавчої влади", – розповіли в Київській міській державній адміністрації.

Як повідомлялося, будівництво Гостиного двору на Контрактовій площі Києва було розпочато у 1809 році та завершено із значними відхиленнями від початкового проєкту, після цього він неодноразово перебудовувався. Протягом 1983-90рр Гостиний двір було повністю перебудовано за первинним проєктом, але зберіг охоронний статус пам’ятки. У 2012 році він був позбавлений цього статусу, тоді ж почалися роботи з його реконструкції під торгово-офісний центр з надбудовою ще одного поверху та закриттям внутрішнього двору, що спричинило протести жителів столиці та зупинку робіт.

В березні 2016 року регіональне відділення Фонду держмайна в Києві звернулося до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди будівлі Гостиного двору, укладеного з ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація". Договір оренди було укладено 18 березня 1994 року, і відповідно до нього орендар брав на себе повну відповідальність за збереження цієї пам’ятки архітектури й утримання будівель у належному санітарному, протипожежному та технічному стані. Підставою для пред’явлення позову стало невиконання орендарем своїх зобов’язань щодо збереження пам’ятки та утримання її в належному стані, чим створено загрозу її руйнування. ФДМ просив суд зобов’язати орендаря повернути йому державне нерухоме майно – будівлю-пам’ятку архітектури місцевого значення "Гостиний двір" загальною площею 9433 кв. м.

Господарський суд Києва в листопаді 2016 року відмовив регіональному відділенню Фонду держмайна в Києві в задоволенні позову про розірвання договору оренди будівлі "Гостиного двору". З метою захисту інтересів держави прокуратура Києва за власною ініціативою розпочала розгляд цієї справи й оскаржила рішення суду першої інстанції в апеляційному господарському суді Києва.

Київрада в листопаді 2017 року ухвалила рішення про згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності низки об’єктів культури та спорту, які перебувають на балансі держави, серед яких і Гостиний двір. Відтоді будівля перебуває у державній власності й належить до сфери управління Міністерства культури України, закріплена на праві оперативного управління за Національним заповідником "Софія Київська", який є її балансоутримувачем.

30 січня 2021 року тодішній міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо передачі Гостиного двору на баланс міністерства. Він також повідомив про плани підписати меморандум між міністерством та громадською організацією "Музей сучасного мистецтва" з метою створити на базі Гостиного двору культурний хаб.

19 травня 2021 року Кабінет міністрів змінив категорію пам’ятки "Гостиний двір" у Києві на категорію національного значення, а також надав охоронний №260097/1. У червні того ж року Фонд державного майна України передав Гостиний двір у сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики, а у кінці грудня на об’єкті мали розпочатися протиаварійні роботи.

У серпні 2023 року Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність зміни статусу пам’ятки "Гостинний двір" на категорію національного значення.