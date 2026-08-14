Планується підвищення зарплат для понад 150 тис. працівників"Укрзалізниці" з 1 вересня – Мінінфраструктури

В АТ "Укрзалізниці" з 1 вересня планується підняття заробітної плати від 10-15% з пріоритетом для дефіцитних професій та яка стосуватиметься понад 150 тис. працівників залізниці, йдеться у повідомленні міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

"Днями зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом "Укрзалізниці", наглядовою радою та народними депутатами", – написав Калашник у соціальній мережі Facebook у п’ятницю.

За його словами, підвищення зарплат насамперед буде спрямоване для працівників, які ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів.

Серед іншого, Мінінфраструктури підтримує рішення щодо індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці". Зокрема, наступний етап планується здійснити з 1 січня 2027 року, що дозволить продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року, повідомив міністр.

У відомстві уточнили, що "Укрзалізниця" найближчим часом повідомить працівникам деталі підвищення.

"Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення. Але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо – на людей", – наголосив Калашник.

Як повідомлялось, в Україні з 1 серпня цього року набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення, які передбачають їх індексацію на 30% та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, які раніше залежали від того, який вантаж у них попередньо перевозився.

У січні цього року "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію зобов’язань за облігаціями за участю фінансових та юридичних консультантів.

Основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями компанія назвала триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів на тлі зменшення їх обсягу, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

У 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виручку на 15,6% – до $2 млрд 189 млн, EBITDA – на 30,2%, до $293 млн, з яких $270 млн становила бюджетна підтримка. Відношення чистого боргу до EBITDA зросло до рівня 5,2.