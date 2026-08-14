Сили оборони уразили 5 пунктів управління БпЛА противника – Генштаб ЗСУ

В четвер, 13 серпня, та в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, уражено два наземних ретранслятори для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Залізного Порту Херсонської області. Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, уражено п’ять пунктів управління БпЛА противника в Часовому Яру на Донеччині, в Залізному Порту на Херсонщині, в Луговому на Запоріжжі, а також в населених пунктах Гордіївка та Волфінський в Курській області РФ.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Сили оборони України послідовно знижують спроможності російського агресора застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії", – наголосили в Генштабі.