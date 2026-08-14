Українська рада зброярів на тлі можливих кадрових змін в АОЗ закликала Міноборони забезпечити безперервність контрактування українських виробників

Українська рада зброярів, на тлі можливих кадрових змів в Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та роботи нової моделі закупівель, закликає Міністерство оборони України забезпечити безперервність контрактування українських виробників, незалежно від кадрових, структурних чи процедурних змін у системі оборонних закупівель, а також не допустити паузи між наявними та наступними замовленнями.

"Для нас це не питання персоналій. Будь-які кадрові, структурні чи процедурні зміни не мають впливати на безперервність забезпечення Сил оборони озброєнням і військовою технікою", – повідомила Українська рада зброярів у соціальній мережі Facebook в п’ятницю.

Серед іншого у Раді просять забезпечити достатній та прогнозований фінансовий ресурс для закупівлі озброєння, зокрема, тієї номенклатури, яка не може бути повністю профінансована за рахунок доступних партнерських програм.

Рада зброярів також підкреслила на важливості забезпечення для виробників зрозумілого горизонту замовлень, що надаватиме можливість надалі планувати виробництво, утримувати команди, закуповувати компоненти та продовжувати розвиток українських технологій.

До інших пунктів Українська рада зброярів віднесла підтримку діалогу із галуззю щодо поточного рівня контрактування, виробничих можливостей та ризиків для майбутніх поставок.

"Закликаємо Міністерство оборони якнайшвидше вирішити питання, які сьогодні стримують контрактування, та не допустити розриву у забезпеченні Сил оборони", – наголосили у Раді зброярів.

Окремо зброярі повідомили, що на сьогоднішній день оборонний ринок стикається з недостатнім рівнем контрактування.

"Для виробників це означає ризик втрати команд, інженерів, виробничих ліній та можливості далі інвестувати у розвиток і вдосконалення українських технологій. Для держави це ризик втратити спроможності, які створювалися протягом останніх років і безпосередньо працюють на потреби фронту", – пояснили в Українській раді зброярів.

Напередодні, у медіа поширювалась інформація про ймовірне завершення роботи Арсена Жумаділова на посаді керівника Агенції оборонних закупівель (АОЗ).