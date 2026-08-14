Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Києві затримали чоловіка, який спробував обікрасти крамницю, використавши смолу для маскування

1 хв читати
Додати як джерело
В Києві затримали чоловіка, який спробував обікрасти крамницю, використавши смолу для маскування
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, для того, щоб стати "непомітним" у темряві та пограбувати крамницю, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"26-річний киянин вирішив обікрасти крамницю, використавши дуже незвичний спосіб маскування. Для цього заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, сподіваючись таким чином злитися з темрявою", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та найважливіше – вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати.

Чоловіка затримали патрульні поліцейські, коли він жбурляв каміння у вікна ліцею.

"Для того, щоб доправити порушника до управління поліції та допитати – його треба було відмити. Правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу", – додали в поліції.

#київ #нацполіція #крадіжка
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у ц…

Читати