В Києві затримали чоловіка, який спробував обікрасти крамницю, використавши смолу для маскування

У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, для того, щоб стати "непомітним" у темряві та пограбувати крамницю, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"26-річний киянин вирішив обікрасти крамницю, використавши дуже незвичний спосіб маскування. Для цього заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, сподіваючись таким чином злитися з темрявою", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та найважливіше – вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати.

Чоловіка затримали патрульні поліцейські, коли він жбурляв каміння у вікна ліцею.

"Для того, щоб доправити порушника до управління поліції та допитати – його треба було відмити. Правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу", – додали в поліції.