Окупанти поставили на військовий облік понад 2,7 тис жителів окупованих районів Херсонщини – Офіс генпрокурора

Щонайменше 2700 жителів тимчасово окупованої Херсонщини окупаційна влада поставила на військовий облік для подальшого залучення до служби в армії РФ і частину з них вже призвали до збройних сил держави-агресора, повідомляє Офіс генерального прокурора України в п’ятницю.

"До організації цієї системи, за версією слідства, причетні так званий губернатор Херсонської області, четверо керівників окупаційних військкоматів та посадовець окупаційної адміністрації, відповідальний за мобілізаційну роботу. Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили їм про підозру… Усім шістьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб. Громадянину України – посадовцю окупаційної адміністрації додатково інкриміновано колабораційну діяльність", – йдеться в повідомленні.

На захопленій території окупаційна влада вибудувала повний механізм примусової мобілізації від обліку населення та формування баз військовозобов’язаних до медоглядів, роботи призовних комісій і направлення громадян України на службу до армії РФ. Окремий напрям забезпечував громадянин України, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації та відповідав за мобілізаційну роботу.

"Чоловіків змушували проходити призовні заходи під загрозою насильства, незаконного позбавлення волі, обмеження виїзду, втрати доступу до соціальних послуг та депортації. В окремих випадках застосовували катування. У такий спосіб окупаційна влада створила механізм системного примусу громадян України, які залишилися на окупованій території, до служби в армії держави-агресора", – розповіли в Офісі генпрокурора.

У відомстві повідомили про експертну та аналітичну допомогу в цьому питанні з боку міжнародної правової фундації Global Rights Compliance.