Українські дрони-перехоплювачі реактивних "шахедів" вже проходять бойове тестування – Федоров

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про початок етапу тестування українських засобів боротьби з російськими реактивними дронами.

"Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами проходять бойове тестування. Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати росію в кожному технологічному циклі", – написав Федоров в Телеграм у п’ятницю.

За його словами, завдяки розвитку дронів-перехоплювачів минулого року зараз Україна має одну з найсучасніших систем "малої" протиповітряної оборони у світі, досвід якої вивчають інші армії. "Тепер завдання – докласти вдесятеро більше зусиль, щоб максимально швидко боротися із загрозою реактивних дронів. Протягом року наша команда видавала гранти виробникам через Brave1, аналізувала рішення, допомагала з тестуванням. Сьогодні вже декілька українських виробників мають такі рішення", – повідомив ексміністр.

Федоров розповів, що відвідав одну з компаній, яка створила реактивний дрон-перехоплювач, що розвиває швидкість до понад 600 км/год. "Зараз розробка проходить бойове тестування. Очікуємо результати та перші підтверджені збиття. Важливо не зупинятися. Потрібно інвестувати в R&D, тестування й масштабування виробництва. Наша команда продовжує системно над ним працювати", – наголосив він.

Як повідомлялося, ще у травні Федоров, ще коли обіймав посаду міністра, заявив, що українське оборонне відомство хоче масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних "шахедів".

10 серпня тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара під час обговорення з міністрами оборони Швеції та Норвегії фінансової підтримки у виробництві дронів та протидії балістиці, крилатим ракетам і реактивним "шахедам", а також розвитку антибалістичного проєкту Freyja, назвав терміновим пріоритетом протидію балістиці, крилатим ракетам і реактивним "шахедам". "Для цього Україні вже зараз потрібні ракети-перехоплювачі та засоби для асиметричних дій", – сказав він.