За рекомендаціями на бюджет зараховано 95,5% вступників – Міносвіти

175 тис. вступників зараховано до закладів вищої освіти, серед них 69,7 тис. навчатиметься на бюджеті, 105,3 тис. – за контрактом, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

"Перша хвиля зарахування на перші курси завершена. 175 013 людей уже включено до наказів про зарахування на перші курси закладів вищої освіти. Серед них 69 748 вступників навчатиметься на бюджеті, 105 265 – за контрактом. Окремо про вакантні бюджетні місця. Алгоритм надав 73 129 рекомендацій на бюджет. Зарахували по ним 95,5% рекомендацій, оскільки не всі вступники підтвердили вибір або ж не виконали вимог до зарахування. Місця залишаються в системі державного замовлення. Далі заклади вищої освіти проводять переведення на них вступників, яких уже зараховано на контракт і які мають відповідні спеціальні умови за Порядком прийому", – написав Трофименко в мережі Facebook.

За його словами, спочатку переводять категорії, для яких це передбачено в обов’язковому порядку, потім – інші визначені категорії за наявності місць.

Що стосується вступників, які не отримали рекомендації під час автоматичного розподілу або не підтвердили її, то для них кампанія триває.

"Заклади вже надають рекомендації на вакантні контрактні місця за чинними заявами. Зарахування за ними триватиме до кінця серпня", – нагадав заступник міністра.

Зокрема, з 14 серпня надаватимуться рекомендації на вакантні контрактні місця вступникам, які не отримали рекомендації під час автоматичного розподілу. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.

Як повідомлялося, 1 серпня завершився етап подання заяв для вступу на бакалаврат і медичну магістратуру. Вступники подали 1,2 млн заяв, що на 28% більше, ніж торік. 212,8 тис. вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат, з них 73,1 тис. – на бюджет.

У 2026 році найбільше заяв на вступ надійшло до Національного університету "Львівська політехніка", Львівського національного університету імені Івана Франка і Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв вступників у 2026 році стали менеджмент, психологія і філологія.