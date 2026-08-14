УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим від повітряної атаки РФ у Смілі

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги постраждалим від нічної повітряної російської атаки у Смілі (Черкаська область).

"Вночі вкотре було атаковано місто Сміла на Черкащині. Від перших годин після атаки на місці працює команда Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста. Волонтери загону швидкого реагування здійснили обхід території для виявлення постраждалих. На місці надається перша допомога та перша психологічна допомога постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Працює пункт допомоги УЧХ, де постраждалі можуть зарядити телефони, випити води чи чаю, а також отримати психологічну підтримку та необхідну інформацію. Мешканцям пошкоджених осель видають будівельні матеріали для тимчасового закриття пошкоджень – OSB-плити, рейки, плівку та набори для надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, ворожий БпЛА, начинений шрапнеллю, вночі поцілив у багатоповерхівку у Смілі. Постраждало п'ятеро людей. В одному з під'їздів зафіксовано значні руйнування.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid08zm5odDq4qRQeWHwsCBpMWLJpox7XKvroPqfdoi4qSK4V8i4NiHgqy9958USPwKdl