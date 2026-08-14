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Застосунок "Армія+" повністю відновив роботу – Міноборони

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Застосунок "Армія+" повністю відновив роботу – Міноборони

Застосунок "Армія+" відновив роботу в штатному режимі, повідомляє Міністерство оборони України.

"Авторизація у застосунку знову працює в штатному режимі. Усі технічні труднощі усунено. Дякуємо за терпіння", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Користувачам, які досі мають складності з авторизацією, рекомендується перезапустити застосунок або звернутися до служби підтримки.

Як повідомлялося, зранку в п’ятницю, 14 травня, в застосунку "Армія+" були зафіксовані труднощі з авторизацією користувачів.

#міноборони #армія_плюс
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