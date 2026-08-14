Директор КП у Харківській області фіктивно працевлаштував знайомих для уникнення мобілізації

У Чугуївському районі Харківської області керівник комунального підприємства, віднесеного до критично важливих, фіктивно взяв на роботу військовозобов’язаних чоловіків, щоб вони могли отримати бронювання та відстрочку від мобілізації.

"Йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Фіктивні працівники звільнені із займаних посад", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у минулому році керівник КП оформив двох знайомих на посади машиністів з обслуговування систем водовідведення очисних споруд, завдяки чому вони отримали бронювання. Але в дійсності ці люди не з’являлися на робочих місцях та не виконували жодних трудових обов’язків. Нараховану їм заробітну плату посадовець забирав собі як плату за надану "послугу".