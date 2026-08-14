Голова освітнього комітету Ради: шукаємо резервні складські приміщення, щоб децентралізувати зберігання підручників

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що влада шукає резервні складські приміщення, щоб децентралізувати зберігання підручників, а також думає над механізмом фінансової підтримки видавців.

"Вже шукаємо резервні складські приміщення, щоб децентралізувати зберігання надрукованих підручників і не концентрувати великі наклади в одному місці", – написав Бабак в телеграм-каналі по результатам наради щодо ситуації з підручниками, знищеними внаслідок російських атак.

Також, за його словами, представники влади визначають механізми фінансової підтримки видавництв для оперативного передруку знищеного накладу.

Голова комітету розповів, що наразі через атаки 19 липня у Києві та 1 серпня у Харкові було знищено близько 1,2 млн примірників підручників, що приблизно 9% від загального накладу у 13,5 млн примірників, які мають бути надруковані та доставлені учням до початку навчального року.

"Зараз головне завдання – максимально швидко передрукувати втрачений наклад. Видавництва вже закуповують папір, домовляються з поліграфічними підприємствами та формують нові графіки друку. Паралельно шукаємо разом з урядом механізм фінансової підтримки видавців. Ми не залишимо їх сам на сам із цією бідою", – наголосив він.

Зокрема, влада розглядає кілька варіантів: державне замовлення на передрук, допомогу міжнародних партнерів та можливості резервного фонду.

"Окремо працюємо над логістикою. "Укрпошта" та "Нова пошта" підтвердили готовність оперативно доставляти весь наклад, який отримуватимуть від видавництв. Також змінюємо підхід до зберігання надрукованих підручників. Вони мають знаходитися на різних майданчиках невеликими партіями, щоб більше не концентрувати мільйони примірників в одному місці", – додав Бабак.

Раніше стало відомо, що Міністерство культури України у п’ятницю збирає нараду зі всіма постраждалими внаслідок російських обстрілів видавцями.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі.

Видавці, книгарі і профільна асоціація розраховують на підтримку держави в компенсації збитків внаслідок російських обстрілів. Також видавці закликають державу запровадити для них пільгове кредитування і страхування товарних залишків від воєнних ризиків, а також запустити програми стимулювання попиту на книги і поповнення бібліотек.

Керівниця УІК Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкоджень видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

Внаслідок російського обстрілу Харкова 1 серпня пошкоджено склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.