У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю на Печерську – генпрокурор

У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові Печерського району столиці: продавалися квартири, які вже мали власників, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У телеграм-каналі у п’ятницю генпрокурор поінформував, що, за даними слідства, організував шахрайську схему колишній депутат Дніпровської міської ради.

"Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема, житловий комплекс на Печерську", – зазначив Кравченко.

За його словами, одні й ті самі квартири продавали двічі. "Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців", – уточнив він.

За даними генпрокурора, більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам, а майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України, тож вільною залишалася лише частина приміщень.

"Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало. Щоб продати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир були відчуждені на користь третіх осіб", – наголосив він.

Таким чином, як уточнив генпрокурор, збитки державного банку перевищили 164 млн грн.

"За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців", – додав Кравченко.

Генпрокурор зауважив, що для ускладнення встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу, а запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.

"Загальна сума встановлених збитків – понад 175 млн грн", – поінформував генпрокурор.

За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.

Кравченко додав, що наразі повідомлено про підозру дев’ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

"І це може бути не весь масштаб схеми. Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів", – резюмував він.