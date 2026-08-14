Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Херсонщині внаслідок російського удару постраждали п'ятеро дорослих та дитина – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
На Херсонщині внаслідок російського удару постраждали п'ятеро дорослих та дитина – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти в п’ятницю, 14 серпня, близько 09:20 вдарили із застосуванням дрона по Дар’ївці на Херсонщині, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під ворожий удар потрапили 16-річний хлопець, 57-річний чоловік та четверо жінок віком 85, 76, 51 та 63 роки. У них – вибухові травми та уламкові поранення голови, тулуба й кінцівок", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Усіх потерпілих доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу.

#херсонщина #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у ц…

Читати