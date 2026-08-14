Британська Deli Kitchen переказала УЧХ понад 2 млн грн на гуманітарні проєкти

Компанія Deli Kitchen з Великої Британії переказала Українському Червоному Хресту (УЧХ) 45 тисяч фунтів стерлінгів на гуманітарні проєкти.

"45 000 фунтів, або 2,7 млн грн – на допомогу українцям. Саме стільки переказав бренд Deli Kitchen з продажу пампушок у Великій Британії на гуманітарні проєкти Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

В УЧХ нагадали, що у 2023 році компанія почала випікати "часниковий хліб" Garlic Tear & Share Flatbread, натхненний традиційної українською пампушкою з часником. З кожної проданої упаковки Deli Kitchen спрямовувала 0,1 фунта на допомогу українцям.

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