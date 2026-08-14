YouTube заблокував на території України 12 каналів, які поширюють кремлівські наративи – ЦПД

YouTube заблокував на території України 12 каналів, які поширюють кремлівські наративи та підтримують російську армію. Також заблоковано канали деяких осіб, щодо яких запроваджені санкції РНБО, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Серед заблокованих ресурсів – канали російських акторів, що підтримують війну та путіна, канали фондів, що допомагають російській армії, так звані зет-блогери та російські журналісти, що просувають пропагандистські наративи рф", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, заблоковано канали російського актора Віталія Гогунського, фонду "Блізкіє люді", який збирає кошти для російської армії, російського журналіста Дмитра Борисенка, підсанкційного колишнього народного депутата України, російського воєнкора Володимира Романова, російського письменника та пропагандиста Германа Садулаєва, пропагандистський канал "Воєнний Расклад" та інші.

"Заблоковані канали поширюють вигідні кремлю наративи або пряму російську пропаганду, виправдовують війну та підтримують політику кремля. Центр протидії дезінформації продовжить роботу над припиненням діяльності сторінок підсанкційних осіб та осередків ворожої пропаганди у цифровому просторі", – наголосили в ЦПД.