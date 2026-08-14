Ексміністр Федоров подав електронну декларацію при звільненні

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров подав електронну декларацію про майно і доходи за період з 1 січня до 16 липня 2026 року, яку заповнюють під час звільнення.

Згідно з декларацією, подану 13 серпня, за цей період заробітна плата Федорова становила 1 158 180 грн. Його дружина зареєструвала 4 250 785 грн доходів від зайняття підприємницькою діяльністю.

Він також вказав у декларації 1,4 млн грн на банківських рахунках, дружина – 598,8 тис. грн і $15 тис. готівкою.

Згідно з декларацією, Федоров володіє квартирою (74,8 кв. м), орендує нежитлове приміщення (2,9 кв. м), користується двома машиномісцями (15,6 і 15,7 кв. м) у Києві. Дружина володіє земельною ділянкою (20 тис. кв. м) у Запорізькій області, а також орендує два нежитлові приміщення (17,3 і 47,8 кв. м) у Києві.

Колишній міністр також користується автомобілями дружини – Audi Q8 2019 року випуску та Audi A4 2016 року випуску.

Крім того, Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO, дружина – торговою маркою COVER.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра і за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів. В той же час за квотою президента не було призначено міністра закордонних справ, а також міністра оборони. Подання за цими кандидатурами не надійшли.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров 23 липня висловив подяку президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.