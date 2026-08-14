Уряд виділив 70 млн грн для облаштування антидронового захисту на дорогах Сумщини

Кабінет міністрів України виділив 70 млн грн для забезпечення облаштування антидронових захисних конструкцій на логістичних маршрутах Сил оборони в межах Сумської області.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

На безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Сумській обласній державній адміністрації (для Сумської обласної військової адміністрації) виділено 70 млн грн на здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави, для забезпечення облаштування антидронових захисних конструкцій на логістичних маршрутах Сил оборони в межах Сумської області.