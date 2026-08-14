Організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон екстрадували з Молдови в Україну – Держприкордонслужба

В Україну екстрадували 30-річного жителя Вінниччини, який підозрюється в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Молдовські суди всіх інстанцій відмовили йому в тимчасовому захисті. Завдяки злагодженій взаємодії правоохоронців двох країн фігуранта екстрадували через пункт пропуску "Могилів-Подільський". Наразі він під вартою", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Держприкордонслужбі, злочинну схему було викрито прикордонниками Могилів-Подільського загону спільно з поліцією.

Дізнавшись про підозру, організатор схеми втік до Молдови. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.