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Організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон екстрадували з Молдови в Україну – Держприкордонслужба

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Організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон екстрадували з Молдови в Україну – Держприкордонслужба

В Україну екстрадували 30-річного жителя Вінниччини, який підозрюється в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Молдовські суди всіх інстанцій відмовили йому в тимчасовому захисті. Завдяки злагодженій взаємодії правоохоронців двох країн фігуранта екстрадували через пункт пропуску "Могилів-Подільський". Наразі він під вартою", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Держприкордонслужбі, злочинну схему було викрито прикордонниками Могилів-Подільського загону спільно з поліцією.

Дізнавшись про підозру, організатор схеми втік до Молдови. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.

#перетин_кордону #дпсу #молдова
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