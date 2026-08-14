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Кабмін доручив Військово-історичному музею передати зразки знищенної військової техніки РФ музеям іноземних держав для експонування

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Кабмін доручив Військово-історичному музею передати зразки знищенної військової техніки РФ музеям іноземних держав для експонування

Кабінет міністрів України доручив Міністерству оборони України вжити заходів для безоплатної передачі Національним військово-історичним музеєм ряду зразків знищенної військової техніки РФ музеям іноземних держав для експонування.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, внесено зміни до розпорядження "Деякі питання використання зразків озброєння, військової та спеціальної техніки противника, що знищені під час відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації" з метою забезпечення можливості безоплатної передачі зразків військової техніки музеям іноземних держав для використання як музейних предметів або для організації виставок за умови попереднього проведення комплексу робіт, у результаті яких військова техніка втратить боєздатність і не зможе використовуватися за функціональним призначенням. 

У зв’язку з цим, Міністерству оборони доручено вжити заходів до здійснення безоплатної передачі Національним військово-історичним музеєм ряду зразків військової техніки противника, знищеної під час відсічі та стримування збройної агресії РФ, музеям іноземних держав для використання як музейних предметів або для організації виставок.

#музей #техніка_рф #мельничук
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