Винищувачі НАТО збили дрон, який залетів до Латвії

Винищувачі НАТО знищили вранці у п’ятницю безпілотник, який залетів до Латвії, повідомили Національні збройні сили (НЗС) Латвії.
"Дрон був збитий на великій висоті над Ругаї Балвського краю", – повідомила латвійському телебаченню представниця об’єднаного штабу НЗС Івета Берзіня.
За даними НЗС, дрон потрапив у повітряний простір Латвії внаслідок впливу російських радіоелектронних засобів ППО.
Винищувачі місії НАТО з протиповітряної оборони були підняті в повітря у зв’язку з загрозою проникнення в повітряний простір республіки. Повідомлення про загрозу було поширено в ряді регіонів Латвії.