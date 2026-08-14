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Кабмін пропонує Раді передбачити утворення та функціонування спеціалізованих спортивних класів у школах

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Кабмін пропонує Раді передбачити утворення та функціонування спеціалізованих спортивних класів у школах

Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до закону "Про фізичну культуру і спорт" щодо утворення та функціонування спеціалізованих спортивних класів у закладах загальної середньої освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, законопроєктом пропонується передбачати можливість відкриття у закладах загальної середньої освіти спеціалізованих спортивних класів з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи, за умови наявності коштів у відповідних бюджетах.

#спорт #мельничук #школа
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