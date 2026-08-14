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Сили безпілотних систем уразили за добу 2079 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 2079 ворожих цілей
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 2079 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 407 одиниць особового складу, з яких 178 – ліквідовано; 83 точки вильоту БпЛА; 16 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 143 одиниці автомобільної техніки; 10 артилерійський систем; 370 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01-13.08) підрозділами угруповання СБС уражено 23 796 цілей противника, з них 4 216 – особового складу противника", – повідомили СБС.

 

#сбс #цілі #ураження
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