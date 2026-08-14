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Кушнер відвідає Ізраїль наступного тижня для узгодження американського плану щодо Гази

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Кушнер відвідає Ізраїль наступного тижня для узгодження американського плану щодо Гази

Посланець президента США Дональда Трампа та його зять Джаред Кушнер наступного тижня відвідає Ізраїль, щоб обговорити з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу подальші кроки щодо реалізації американського плану для Гази, повідомляє Axios із посиланням на п'ять джерел.

Водночас у Вашингтоні визнають, що Ізраїль має застереження щодо запропонованого плану, тому Кушнер під час візиту прагнутиме узгодити з ізраїльською стороною подальші дії та забезпечити їхню координацію.

"Ми маємо спільне бачення стратегічної мети, але Ізраїль висловив певні сумніви щодо плану, і ми хочемо поговорити з ними, щоб переконатися, що наші дії скоординовані", – заявив американський чиновник.

Кушнер планує вирушити до Ізраїлю разом із Ніколаєм Младеновим, якого призначили "високим представником" Ради миру щодо Гази. Вони мають зустрітися з Нетаньягу та іншими високопоставленими ізраїльськими посадовцями.

Очікується, що Кушнер також проведе зустріч у Каїрі з посередниками щодо Гази з Єгипту, Катару та Туреччини.

У Білому домі прагнуть не допустити, щоб майбутні вибори в Ізраїлі загальмували реалізацію наступного етапу плану. Водночас Нетаньягу не хоче робити поступок, які могли б зашкодити йому політично, але також не прагне конфронтації з Трампом напередодні виборів.

Кушнер і Младенов хочуть досягти з Нетаньягу взаєморозуміння щодо подальших дій у Газі протягом наступних кількох місяців.

 

#план #ізраїль #зустріч #сша
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