Росіяни атакували 52 населених пункти Запорізької області, двоє людей дістали поранень

Двоє людей дістали поранень унаслідок ворожих атак по Запорізькому району, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров ранком п'ятниці.
"Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
Загалом упродовж доби війська РФ завдали 811 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.
За даними Федорова, окупанти здійснили 22 авіаційні удари по Таврійському, Зірниці, Юрківці, Трудовому, Оріхову, Любицькому, Самійлівці, Микільському, Тимошівці, Широкому, Свободі, Вільнянці, Новосолошиному, Преображенці та Омельнику.
Ще 581 безпілотник різної модифікації, переважно FPV, атакував Запоріжжя та низку населених пунктів області.
Крім того, 208 артилерійських ударів припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Преображенку, Святопетрівку, Добропілля, Прилуки, Новоселівку, Цвіткове, Гуляйпільське та Староукраїнку.