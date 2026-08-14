ППО України збила 90 зі 112 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 90 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання на 11 локаціях та ще на шести – падіння уламків, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні.

Загалом у ніч на 14 серпня (з 18:00 13 серпня) противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на шести.