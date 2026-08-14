РФ двома БпЛА вдарила по будинку на Сумщині, загинула жінка та її 9-річний син – ОВА

Внаслідок подвійного удару російських військ двома реактивними БпЛА по приватному житловому будинку в Буринській громаді Сумської області загинули 29-річна жінка та її 9-річний син, ще четверо людей постраждали, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російські війська рано-вранці завдали двох ударів по приватному житловому будинку. Внаслідок атаки будівля зазнала значних руйнувань, виникла пожежа.

"На превеликий жаль, на місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син", – написав Григоров у Телеграм уранці в п'ятницю.

За словами Григорова, ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся загиблого хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні.