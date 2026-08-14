Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ поранено чотирьох людей, серед них двоє дітей

1 хв читати
Додати як джерело
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ поранено чотирьох людей, серед них двоє дітей
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Четверо людей, серед яких двоє дітей, дістали поранення внаслідок атак російських військ на Нікопольщину Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У важкому стані до лікарні доправили 63-річного чоловіка. Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець лікуватимуться амбулаторно", – інформує очільник ОВА у Телеграм-каналі.

Загалом ворож атакував Нікопольщину понад 10 разів. Зокрема під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та автомобілі.

 

#дніпропетровська #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у ц…

Читати