На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ поранено чотирьох людей, серед них двоє дітей

Четверо людей, серед яких двоє дітей, дістали поранення внаслідок атак російських військ на Нікопольщину Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У важкому стані до лікарні доправили 63-річного чоловіка. Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець лікуватимуться амбулаторно", – інформує очільник ОВА у Телеграм-каналі.

Загалом ворож атакував Нікопольщину понад 10 разів. Зокрема під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та автомобілі.