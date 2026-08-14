Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих через атаку РФ на Смілу зросла до п'яти – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість постраждалих через атаку РФ на Смілу зросла до п'яти – ОВА
Фото: https://t.me/cherkaskaODA

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки росіян по багатоповерхівці у Смілі Черкаської області зросла до п'яти, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Місто цієї ночі було атаковане рф. Ворожий БЛА, начинений шрапнеллю, поцілив у багатоповерхівку. Бригади "швидкої" надали допомогу п'ятьом потерпілим. Від госпіталізації вони відмовилися", – зазначається в повідомленні очільника ОВА ранком п'ятниці.

За його словами, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки вдома не було.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. В одному з під'їздів зафіксовано значні руйнування.

Раніше повідомлялося про тоьох постраждалих в результаті ворожої атаки.

 

#постраждалі #черкаська #атаки
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у ц…

Читати