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У Латвії винищувачі союзників збили БпЛА, який порушив повітряний простір країни

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У Латвії винищувачі союзників збили БпЛА, який порушив повітряний простір країни

Національні збройні сили Латвії повідомили про завершення загрози в повітряному просторі країни після того, як винищувачі союзників збили безпілотний літальний апарат, який увійшов у повітряний простір Латвії.

"Повідомляємо, що загроза в повітряному просторі минула. Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який увійшов у повітряний простір!" – йдеться в повідомленні Національних збройних сил Латвії у соціальній мережі X.

Раніше латвійські військові повідомляли про загрозу в повітряному просторі над краями Аугшдаугава, Прейлі, Резекне та Балві. Населенню рекомендували перейти до приміщень, дотримуватися принципу двох стін та стежити за офіційними повідомленнями.

 

 

#латвія #збиття #бпла
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