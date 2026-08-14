Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 450 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1470 окупантів, два танка, 46 артсистем, 11 бронемашин, 1676 БПЛА, а також 450 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком пёятницы.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.26 склали6 особового складу – близько 1 464 440 (+1 470) осіб, танків – 12 264 (+2), бойових броньованих машин – 25 141 (+11), артилерійських систем – 47 870 (+46), РСЗВ – 2 024 (+1), засоби ППО – 1 565 (+3), літаків – 439 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 229 (+14), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 459 649 (+1 676), крилаті ракети – 5 007 (+0), кораблі / катери – 35 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 133 853 (+448), спеціальна техніка – 4 524 (+2)", – йдеться у повідомленні.
Дані уточнюються.